Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine annonce la mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires

Dans un discours diffusé dans la matinée du mercredi 21 septembre, Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires dans le cadre du conflit en Ukraine. C'est un aveu d'échec selon de nombreux dirigeants occidentaux comme Emmanuel Macron, qui se montrent de plus en plus fermes avec la Russie.

Dans la matinée du mercredi 21 septembre, Vladimir Poutine a diffusé à un discours dans lequel il a annoncé une mobilisation partielle de la population russe. "Afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff", a déclaré le président russe. En clair, tous les réservistes sont appelés sous les drapeaux, ce qui représente 300 000 soldats supplémentaires. Vladimir Poutine avait jusque-là exclu ce scénario. Il s'enfonce à présent dans la guerre.



Emmanuel Macron charge Vladimir Poutine

Dans le même temps, le monde entier est réuni à New York (États-Unis) depuis mardi pour l'Assemblée générale des Nations unies. Une tribune pour le président français, qui s'est livré à une charge d'une rare virulence à l'égard de la Russie. "Nous avons aujourd'hui à faire un choix, simple au fond : celui de la guerre ou de la paix. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse, et recherchera obstinément la paix", a déclaré Emmanuel Macron.