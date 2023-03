Guerre en Ukraine : vives tensions entre les États-Unis et la Russie après la chute d’un drone américain en mer Noire

Un drone américain s’est écrasé dans la mer Noire, mardi 14 mars, suscitant la colère des États-Unis, accusant la Russie de l’avoir fait chuter.

Le drone s'est écrasé en pleine mer Noire. L'armée américaine recherche activement son épave et par précaution, a fait griller à distance tous ses logiciels sensibles. Mardi 14 mars, c'est un MQ-9 Reaper qui a été intercepté par deux chasseurs russes, au-dessus des eaux internationales de la mer Noire. Une manœuvre qui a conduit à une collision en vol, suscitant un jugement sévère du Pentagone. "Cet incident démontre un manque de compétences des pilotes russes. C'est dangereux et non-professionnel", a déclaré le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone.

La Russie réplique aux allégations américaines

Selon la défense américaine, l'un des chasseurs russes est arrivé par derrière et a largué du kérosène sur le drone, peut-être dans le but d'éteindre son moteur, avant de remonter trop vite et de le percuter. L'un des plus proches conseillers de Vladimir Poutine a justifié l'incident. "Les Américains disent toujours qu'ils ne participent pas aux actions militaires, mais c'est une preuve de plus qu'ils participent directement à ces actions dans la guerre", a témoigné Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie.

Ce n'est pas la première fois que des interceptions de ce type se produisent entre l'Otan et l'armée de l'air russe.