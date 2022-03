Guerre en Ukraine : vers une crise alimentaire mondiale ?

L'Ukraine et la Russie représentent 15 % de la production mondiale de blé et près de 30 % des exportations. Le conflit actuel sur le sol ukrainien pourrait avoir des conséquences dramatiques pour de nombreux pays dont l’Égypte.

L’Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs mondiaux de blé, de maïs, d’orge, de colza ou de tournesol. Elles représentent à elles deux plus d’1/3 des exportations mondiales de céréales. À titre d’exemple, les deux pays assurent près de 20% du commerce mondial de maïs et 70% d’huile et de tournesol.

Flambée des prix des céréales

Avec le blocage de ses ports, l’Ukraine ne peut plus exporter. La récolte de cette année est incertaine. Et les sanctions prises contre la Russie devraient perturber les exportations. On assiste déjà aujourd’hui à une flambée des prix de ces céréales. Certains pays comme l’Égypte pourrait voir ses réserves de céréales impacter par la guerre en Ukraine. Il est le plus grand pays importateur mondial de blé qui provient à 61% de Russie et à 23% d’Ukraine.