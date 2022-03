Guerre en Ukraine : vers un tournant dans le conflit ?

Il y a encore quelques jours, une route au nord-est de Mykolaïv était contrôlée par les Russes. Dimanche 27 mars, ils sont repartis, et les villages tout autour ont été reconquis. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau. Dans les faubourgs de Bashtanka, on trouve des carcasses de véhicules russes détruits par les Ukrainiens. Un habitant est fier de montrer un camion lance-roquettes anéanti en plein champ.

Mykolaïv retrouve un peu de calme

Après des jours de combats acharnés, l'armée russe a été repoussée à Bashtanka. Près du centre-ville, un quartier a été bombardé. Un habitant est encore sous le choc, mais est soulagé de voir que l'ennemi est reparti. "Les troupes russes ont été repoussées à 50 km (de Bashtanka), plus à l'est", explique l'envoyée spéciale à Bashtanka Angélique Forget. À 1 h de route, la grande ville de Mykolaïv retrouve un peu de calme : les habitants ressortent et achètent leur pain, comme avant.