Guerre en Ukraine : Vadym, un jeune Ukrainien soigné à Paris, loin des bombes de son pays

D'une capitale bombardée à la quiétude d'un jardin parisien. Vadym Oktusuik, 16 ans, et son père, Vasyl Oktusuik, sont arrivés de Kiev (Ukraine). Ils ont été accueillis par des amis ukrainiens, installés à Paris. "C'est la première fois que je viens à Paris, c'est une très belle ville", confie Vadym, qui ajoute qu'en France, "tout le monde sort dans les rues sans avoir peur". C'est pour la santé de Vadym que tous les deux sont ici.

Vadym risquait un arrêt cardiaque

Le jeune homme va subir une opération du cœur, rendue possible par les bénévoles de l'association "La Chaîne de l'espoir". Vadym a été admis à l'hôpital, mardi 11 octobre, et a été accueilli par le docteur Nicolas Mirochnik, cardiologue, qui est, lui aussi, ukrainien. Vadym est né avec une malformation sévère de l'aorte, entraînant, en grandissant, le risque d'un arrêt cardiaque. L'adolescent de 16 ans aurait dû être opéré à Kiev, mais la guerre a tout fait basculer. Alerté par ses confrères en Ukraine, le docteur a réussi à organiser en urgence sa prise en charge en France. La chirurgie de Vadym va durer six heures. Une opération pointue à cœur ouvert, qui est un succès. La valve aortique de Vadym a été réparée, et le jeune homme se remet très vite. Il pourra donc sortir de l'hôpital. Le jeune patient n'a désormais qu'une envie : retrouver l'Ukraine, malgré la guerre.