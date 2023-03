DIRECT. Guerre en Ukraine : Ursula von der Leyen annonce une conférence sur les enfants enlevés par la Russie

Voici un nouveau point sur l'actualité de ce début de journée :



• #RETRAITES La contestation dans la rue contre la réforme a rassemblé hier entre 1,089 million de manifestants (chiffre du ministère de l'Intérieur) et 3,5 millions (selon la CGT), pour sa 9e journée de mobilisation. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 457 personnes ont été interpellées hier, 441 policiers et gendarmes ont été blessés, selon le ministre de l'Intérieur.



• #RETRAITES Les syndicats ont annoncé une dixième journée de grèves et de manifestations, mardi 28 mars, et des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end, pour protester contre la réforme des retraites. En attendant, l’intersyndicale appelle toujours à des mobilisations à l’échelon local. Suivez notre direct.



• C'est parti pour l'édition 2023 du Sidaction. Alors qu'une personne meurt chaque minute du sida dans le monde, ces trois jours de collecte et d’information sur la lutte contre le virus, doivent permettre de récolter des dons pour faire encore avancer la recherche. Vous pouvez faire un don en ligne, par téléphone en appelant le 110 et par SMS en envoyant "DON" au 92110 pour faire un don de 5 euros.



• #SYRIE Huit combattants pro-Iran ont été tués par des frappes américaines, dans l'est de la Syrie. Cette opération a été conduite à la suite d'une attaque par drone sur une installation de maintenance qui a coûté la vie à un sous-traitant américain et blessé cinq soldats américains.