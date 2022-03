Guerre en Ukraine : une ville polonaise va recevoir l'aide de sa jumelle française

Alors que plus d'un million de réfugiés ukrainiens ont rejoint la Pologne depuis le début du conflit, un convoi quittera bientôt la ville de Saint-André dans le Nord, jumelée avec Wiélitchka.

Trois femmes ukrainiennes viennent d'arriver au centre d'accueil Wieliczka (Pologne). Elles ont une valise chacune, et le cœur serré d'avoir laissé les hommes en Ukraine, sous les bombardements. Olga, est ici depuis 10 jours, seule avec son fils. "Pour nous ici, ça va, mais j'appelle la France et les gouvernements européens à aider tous ceux qui sont restés en Ukraine", dit-elle. Quatre bâtiments, avec des chambres, des dortoirs et des salles communes, peuvent accueillir 400 personnes. Ils sont mis à disposition par la mairie.

Un convoi de Saint-André-Lez-Lille

Les dons affluent de toute la région. "Une telle solidarité avec la France, l'Allemagne et l'Europe est cruciale aujourd'hui", commente Artur Kozioł, le maire de Wieliczka. À Saint-André-Lez-Lille (Nord), la ville jumelée depuis 25 ans avec Wieliczka, l'appel a été entendu. Depuis plusieurs jours, les habitants déposent des dons. La commune organise le tri, et prépare l'expédition en direct avec la Pologne. Le convoi prendra la route jeudi.