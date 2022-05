Guerre en Ukraine : une vidéo de surveillance montre des soldats russes en train d'exécuter des civils ukrainiens

Les images d'une vidéo surveillance ont été rendues publiques jeudi 12 mai. Elles accusent des soldats russes de crimes de guerre puisqu'on les voit tirer, à plusieurs reprises, dans le dos de deux civils ukrainiens non armés. Cette scène s'est produite à la mi-mars, à l'ouest de Kiev (Ukraine) dans une concession automobile. Selon CNN, qui a enquêté, cette exécution n'est pas liée aux activités militaires. Sur les images, on voit le patron et le gardien de la société être fouillés par les soldats, sans que ceux-ci ne trouvent d'armes.

Garder la vidéo pour se souvenir

Les civils repartent, sans signe d'inquiétude. Finalement, les soldats russes rebroussent chemin et leur tirent dans le dos. Le patron meurt, tandis que le gardien, blessé, se relève. Il mourra de ses blessures. Sa fille n'a pas eu la force de regarder la vidéo. "Je la conserve pour la montrer plus tard à mes enfants et petits-enfants, ils doivent savoir et toujours se souvenir de qui sont leur voisins", affirme Yulia Pryats, la fille du gardien tué.