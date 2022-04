Guerre en Ukraine : une purge massive en cours au sein du FSB, les services de renseignements russes, selon la presse anglaise

L’offensive sur l’Ukraine n’aurait dû durer que quelques jours. C’est en tous cas ce qu’assuraient les stratèges militaires à Vladimir Poutine. Ils n’avaient pas anticipé la résistance ukrainienne, appuyée par les services de renseignements occidentaux. Et selon le journal britannique The Times [article payant], la réaction du Kremlin est sans appel.

Les têtes tombent au FSB, les services de renseignements russes. À la recherche de responsables des ratés de la guerre, une purge massive serait en cours et un nom fait trembler tous les Russes : Lefortovo, une prison située dans le sud-est de Moscou.

À en croire Andrei Soldatov, l’un des plus célèbres journalistes d'investigation russes, c’est là que serait enfermé depuis deux semaines un des hommes les plus puissants du pays : Sergei Beseda, directeur du 5e service du FSB, une division d'élite créée par Vladimir Poutine, il y a plus de vingt ans. Avec lui, selon The Times, près de 150 agents des services de renseignement ont été arrêtés ou suspendus de leurs fonctions.

Vers une révolution de palais ?

Depuis sa création, le travail du 5e service consiste à travailler à maintenir l'influence de Moscou dans les ex-Républiques soviétiques, en y recrutant des agents et en y entretenant des appuis pour le Kremlin. Le 5e service serait donc dans le collimateur de Vladimir Poutine qui le tiendrait pour responsable de l'enlisement de l'offensive ukrainienne : de l'inefficacité à anticiper la résistance ukrainienne ou, vont jusqu'à dire certains, fuite d'infos vers la CIA.

La méfiance et les tensions perceptibles du président russe avec certains membres de son premier cercle alimentent bien sûr les spéculations, même si tous les experts tempèrent la possibilité d'une révolution de palais, tant Vladimir Poutine a excellé à cloisonner et contrôler tous les maillons du pouvoir russe.