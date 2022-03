Guerre en Ukraine : une protection temporaire pour les réfugiés

Stéphanie Yon-Courtin, eurodéputé (groupe Renew) et Ernest Urtasun, eurodéputé espagnol (groupe Les Verts-Alliance Libre Européenne) sont intervenus sur la gestion des réfugiés ukrainiens entreprise par l’Union européenne.

Stéphanie Yon-Courtin, eurodéputé (groupe Renew) a mis en avant "la réaction très rapide (au conflit en Ukraine), dans un contexte d’unité, de l’Union européenne". Elle revenue sur la question de la protection temporaire accordée aux réfugiés ukrainiens. "Cette protection temporaire est importante car elle permet aux ukrainiens de travailler tout de suite, pour les enfants d’être scolarisés ou d’être soignés", affirme-t-elle.

Une discrimination sur les statuts de protection ?

Ernest Urtasun, eurodéputé espagnol (groupe Les Verts-Alliance Libre Européenne) émet de son côté une critique concernant la différenciation de statut de protection donné aux réfugiés. "On donne la possibilité de discriminer ceux qui n’ont pas de permis de résidence permanent en Ukraine. Et là-dessus, on pourrait mieux faire", estime-t-il.