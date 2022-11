Guerre en Ukraine : une nouvelle vague de frappes russes s'abat sur le pays

Mercredi 23 novembre, une nouvelle vague de frappes russes s'est abattue sur l'Ukraine. La journaliste Stéphanie Perez, présente dans le pays au lendemain, explique que l'hiver s'annonce difficile.

70 frappes russes se sont abattues sur l'Ukraine, mercredi 23 novembre. Elles ont touché l'ensemble du territoire, dont les grandes villes de Kiev, Lviv, Kharkiv, Mykolaïv ou Odessa. C'est dans cette dernière que se trouve la journaliste Stéphanie Perez, jeudi. Elle explique que ces frappes ont ciblé "une nouvelle fois des sites énergétiques, mais aussi des zones d'habitation. Il y aurait au moins six civils parmi les victimes".

"Beaucoup de fébrilité chez les Ukrainiens"

"Ces nouvelles frappes contre des infrastructures essentielles, neuf mois après le début de la guerre, minent de plus en plus le moral de la population. On a pu le constater hier soir à Odessa", poursuit la journaliste, qui explique que les habitants sont plongés dans le noir et privés d'eau et d'électricité. "Beaucoup de fébrilité chez les Ukrainiens, qui s'attendent à un hiver particulièrement difficile", ajoute Stéphanie Perez.