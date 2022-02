Guerre en Ukraine : une journée décisive s’annonce

C’est la fin du couvre-feu, lundi 28 février au matin, à Kiev (Ukraine). La population, les habitants qui restent, vont pouvoir sortir des abris et faire des courses. Cela ne veut pas dire que l’angoisse et la peur ont disparu, au contraire. Il y a toujours des bombardements sporadiques. Les combats n’ont plus lieu à l’intérieur de la capitale. Les plus féroces ont eu lieu à une trentaine de kilomètres de Kiev, dimanche 27 février.

La Russie repoussée ?

Les troupes russes semblent avoir été repoussées, cela ne veut pas dire que l’encerclement la capitale ne progresse pas. À l’est, des forces russes se trouvent à soixante kilomètres de la capitale et une immense colonne de véhicules russes a été vue à une centaine de kilomètres à son nord-ouest. Dans un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président Volodymyr Zelensky a assuré que les 24 prochaines heures seraient décisives.