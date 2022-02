Guerre en Ukraine : une hausse significative du prix de l’essence est à prévoir

M. Justet, L. Campisi, A. Tribouart, T. Grosse, C. La Rocca, D. Gavat

L’inflation redécolle a encore accéléré en février, et s’établit à 3,6 % sur un an. Quelles seront les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix de l’essence ? Le plein devrait coûter encore plus cher dans les prochaines semaines.