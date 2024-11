Guerre en Ukraine : une frappe russe sur la ville de Zaporijjia fait six morts

Six personnes ont été tuées et 23 autres blessées, dont trois gravement, dans une frappe russe mardi 5 novembre sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional, Ivan Fedorov. Il avait fait état de six morts et neuf blessés dans un précédent bilan. L'attaque meurtrière réalisée avec "un missile" a touché un "site d'infrastructures", a déclaré Ivan Fedorov, qui a aussi fait état d'un incendie, finalement "éteint", sur les lieux de la frappe.

Peu avant la frappe, l'alerte aérienne au risque d'attaque de missiles balistiques avait été déclenchée dans la région qui abrite aussi la plus grande centrale nucléaire d'Europe, occupée par la Russie depuis le début de son invasion de l'Ukraine début 2022. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, a réagi sur Telegram en appelant les Occidentaux en faire faire plus pour aider l'Ukraine.

Plusieurs médias et blogueurs militaires ukrainiens ont évoqué, ces derniers jours, le risque d'une éventuelle offensive russe dans la région. Les bombardements russes sur Zaporijjia se sont par ailleurs intensifiés ces dernières semaines. Dans la même journée, un autre bombardement russe a tué deux personnes, des civils de 48 ans, dans le village de Glouchkivka, dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays.