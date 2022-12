Guerre en Ukraine : une frappe meurtrière tue au moins 7 personnes à Kherson

La ville de Kherson, reprise par Kiev, reste une cible régulière des troupes russes. Ce matin, samedi 24 décembre, une frappe a fait au moins 7 morts et 58 blessés.

À Kherson, samedi 24 décembre, quelques instants seulement après le bombardement, plusieurs corps sans vie gisent au sol et des blessés ensanglantés sont évacués à la hâte. Le quartier a été transformé en scène d’horreur. "Je marchais, le sol a commencé à trembler sous moi et je suis tombé", raconte une rescapée. Accroupi près d’une victime, un homme est effondré de chagrin. On compte une soixantaine de blessés parmi des civils fauchés dans le quartier commerçant très fréquenté le samedi.

Un acte de terreur

"La première frappe a touché le grand magasin et la deuxième a frappé le marché", détaille un homme. "Ici, nous avons secouru quatre ou cinq patients gravement blessés (...). Deux blocs plus loin, la plupart des gens étaient morts", déclare Nary Ouarte, technicien sauveteur bénévole. Le président ukrainien dénonce un acte de terreur russe dans cette ville symbolique : l’une des premières conquises par Moscou (Russie) et évacuée par les troupes russes il y a un mois et demi.