Guerre en Ukraine : une entreprise spécialisée du Var a vendu plus d'un millier de drapeaux ukrainiens depuis le début de l'invasion russe

L'entreprise Macap, à Cuers (Var), a vendu depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février, plus d'un millier de drapeaux ukrainiens, rapporte mercredi France Bleu Provence. Les commandes émanent de collectivités mais également de particuliers. "Ils commandent un drapeau ukrainien pour le placer sur leur balcon ou devant leur maison pour manifester leur soutien aux habitants", indique à France Bleu Provence Alexandre Praneuf, porte-parole de l'entreprise.

La société spécialisée dans la fabrication de drapeaux a dû se réorganiser pour faire face à la demande. "Nous n'avions jamais dû faire face à une telle demande pour un drapeau étranger. Nous nous sommes donc réorganisés côté fabrication mais aussi pour l'expédition car nous ne livrons jamais autant de commandes individuelles", explique Alexandre Praneuf. "Jusqu'à présent, nous vendions des drapeaux ukrainiens pour des événements très ponctuels, comme des salons. Nous n'avions donc pas de stock et nous avons dû, pour faire face à la demande, imprimer, découper et confectionner rapidement des drapeaux bleu et jaune. Nous continuons à le faire au fil de l'eau", rapporte encore Alexandre Praneuf auprès de France Bleu Provence.