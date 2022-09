Guerre en Ukraine : une contre-offensive ukrainienne décisive ?

La contre-offensive se poursuit à toute vitesse en Ukraine. Les soldats de Kiev se disent accueillis en libérateurs dans de plus en plus de villes, lundi 12 septembre. "Quand tu rencontres les habitants qui sont contents, qui disent : 'Enfin, vous êtes là', c'est émouvant", confie l'un d'eux. Face à l'avancée ukrainienne, tout témoigne d'une retraite à la hâte des forces russes. Les Ukrainiens ont récupéré des chars estampillés de la lettre Z, du matériel de communication et d'importants stocks de munitions. À Izioum (Ukraine), dans la matinée, des bâtiments étaient encore en feu, signe de combats très violents depuis plusieurs jours.

Au milieu des ruines, le drapeau bleu et jaune flotte à nouveau

L'armée russe avait fait de la ville une base stratégique pour son ravitaillement. Au milieu des ruines, le drapeau bleu et jaune flotte à nouveau. Moscou (Russie) ne parlait jusqu'à présent que d'un regroupement de ses forces. La tonalité a changé dimanche 11 septembre, à la télévision publique. "Sur le front de l'opération spéciale en Ukraine, les combats acharnés se poursuivent. La semaine passée est probablement la plus dure depuis le début", a déclaré le présentateur. Dans la matinée du lundi 12, Moscou a affirmé avoir bombardé des zones reconquises par l'Ukraine.