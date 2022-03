Guerre en Ukraine : une centrale nucléaire aux mains des Russes

L'armée russe a pris le contrôle vendredi 4 mars de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Aucune fuite radioactive n'a été constatée pour l'heure.

Dans la nuit du vendredi 4 mars, en Ukraine, on craint le pire. Il est un peu plus d’1 h lorsque des tirs de chars russes retentissent. Ils viennent de viser un site nucléaire, le responsable de la centrale lance un cri d’alarme. "Il y a le feu dans la centrale nucléaire", clame-t-il dans une vidéo. Les six réacteurs sont stratégiques. À 500 mètres d’eux, les bureaux sont en flammes. À 2 h 48 du matin, le président américain Biden s’entretient avec le président ukrainien Zelensky.



Le monde a frôlé la catastrophe

"Nous devons arrêter l’armée russe immédiatement", alerte le président ukrainien. En effet, l’Ukraine possède 15 réacteurs nucléaires. S’ils explosent, "c’est la fin de tout", alarme le président Zelensky. Après avoir été bloqué par les forces russes, à 5 h 20, les pompiers arrivent enfin à maîtriser les flammes. Il n’y a aucune victime. Le monde se réveille avec la sensation d’avoir frôlé la catastrophe. La Russie contrôle désormais le site.