Guerre en Ukraine : une bataille de communication entre l’Ukraine et la Russie au 100e jour de guerre

L’Ukraine et la Russie sont engagés dans un conflit qui dure depuis 100 jours vendredi 3 juin. "Cette ville de Kramatorsk où je me trouve est comme tétanisée par ce front qui se rapproche. On ne parle ici que de la ville proche de Sievierodonetsk, plus à l’est, et qui est en passe d’être perdue par les troupes ukrainiennes. Nous avons parlé hier longuement avec le gouverneur de cette région et il a admis devant nous les plus grandes difficultés dans cette ville de Sievierodonetsk", rapporte Maryse Burgot, en direct de la capitale du Donbass.





Une bataille de communication



Pour autant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky communique positivement. "100 jours de guerre dit-il, mais la victoire sera la nôtre. Il dit cela dans une vidéo publiée aujourd'hui." "Bataille de communication côté Moscou aussi puisque le porte-parle de la présidence de Vladimir Poutine annonce aujourd’hui que la Russie a atteint un certain nombre de ses objectifs depuis le début de cette offensive en Ukraine", explique la journaliste.