Guerre en Ukraine : une attaque russe contre Odessa fait au moins dix morts et 43 blessés, selon les autorités locales

Une frappe russe sur la ville portuaire d'Odessa, lundi 18 novembre, a fait au moins dix morts et 43 blessés, ont annoncé les services de secours ukrainiens. Le précédent bilan faisait état de huit personnes tuées et 39 blessées (dont quatre enfants). Selon le gouverneur régional, Oleg Kiper, sept policiers, un soignant et deux habitants figurent parmi les morts.

"L'ennemi a insidieusement envoyé son missile vers une zone résidentielle, une zone d'activité commerciale", a de son côté affirmé le maire de la grande ville du sud du pays, Guennadiï Troukhanov. Sur de premières images prises par des témoins et diffusées par des chaînes d'information sur Telegram, on peut voir des corps sur le sol, des véhicules en feu et un immeuble enveloppé de poussière et de fumée. "Ces frappes démontrent une chose (...), la Russie n'est intéressée que par la guerre", a réagi sur Telegram le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

La Russie intensifie ses frappes contre l'Ukraine. Elle a notamment multiplié pendant le week-end ses attaques de missiles et de drones contre les villes et les infrastructures énergétiques du pays. Onze personnes, dont deux enfants, ont péri dans le bombardement dimanche soir d'un quartier d'habitation à Soumy, une ville du nord-est de l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, dimanche matin, l'Ukraine déclarait avoir subi "l'une des plus grandes" offensives aériennes russes contre ses installations énergétiques.