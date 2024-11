Guerre en Ukraine : une attaque massive de drones et de missiles russes

La Russie a massivement attaqué le réseau électrique ukrainien, dans la matinée du dimanche 17 novembre. Selon Volodymyr Zelensky, 120 missiles et 90 drones ont été lancés. Les frappes ont fait huit morts.

Un quartier résidentiel d’Odessa (Ukraine) a été touché par un tir russe, dimanche 17 novembre. Sur place, les pompiers tentent de stopper l’incendie. "Tout le monde s’est mis à crier. Nous avons eu tellement peur", témoigne une mère de famille, sous le choc. Toute l’Ukraine a été visée dans la matinée.

L’une des plus vastes attaques aériennes des derniers mois

C’est l’une des plus vastes attaques aériennes des derniers mois. 120 missiles et 90 drones ont été lancés à travers le pays. Selon Kiev, la Russie a visé des bâtiments civils et des centrales électriques. "Les terroristes russes tentent une fois de plus de nous intimider avec le froid et les coupures de courant", a écrit, sur X, Volodymyr Zelensky.

Alors que les températures baissent drastiquement en Ukraine, cette nouvelle salve de missiles et drones fragilise encore davantage le réseau énergétique du pays, et met à mal le moral des Ukrainiens. Une vingtaine de blessés sont à déplorer, et au moins huit personnes ont été tuées.

