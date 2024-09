Guerre en Ukraine : une attaque de missiles fait deux blessés à Kiev

Les défenses antiaériennes ukrainiennes ont abattu une vingtaine de missiles se dirigeant vers Kiev, dans la nuit de dimanche 1er à lundi 2 septembre, ont annoncé les autorités locales, lors d'une attaque qui a fait deux blessés. "Les forces russes ont mené une nouvelle frappe de missiles sur Kiev. Elle a combiné des missiles de croisière et des missiles balistiques", a déclaré sur Telegram l'administration civile et militaire de la capitale ukrainienne.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, précise que deux adultes ont été blessés et que quatre voitures avaient pris feu après la chute de débris. Dans deux autres quartiers de la capitale, l'incendie d'une chaufferie a été rapidement éteint, tandis qu'un autre incendie a touché une entreprise, toujours d'après le maire.

Une blessée dans la région de Belgorod, selon les autorités russes

Selon l'administration civile et militaire de la capitale ukrainienne, les missiles de croisière ont été tirés depuis des bombardiers stratégiques volant dans la région russe de Saratov et après avoir effectué "des manœuvres complexes", sont arrivés en direction de Kiev par le sud. "Les forces de la défense antiaérienne ont détruit dans l'espace aérien de la capitale plus d'une dizaine de missiles de croisière et environ une dizaine de missiles balistiques, et un drone", a précisé cette source.

Dans la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, un centre d'aide sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat ont par ailleurs été touchés dimanche soir par un missile russe, faisant 13 blessés, dont quatre mineurs, selon le maire de la ville.

Côté russe, le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a rapporté une attaque aérienne ukrainienne pendant la nuit qui a fait une blessée et endommagé, notamment, un commerce et une infrastructure dans la ville de Belgorod.