Guerre en Ukraine : une attaque de drone à Kiev fait neuf blessés, tandis que la Russie revendique la prise d'un village dans le nord-est

Neuf personnes, dont une fille de 11 ans, ont été blessées dans la nuit de mardi à mercredi 30 octobre à Kiev, la capitale d'Ukraine, dans une attaque russe de drone, ont annoncé les autorités ukrainiennes."Un feu s'est déclaré aux deuxième et troisième étages d'un bâtiment de neuf étages" dans le quartier de Solomianskiï (ouest), ont indiqué les secours ukrainiens dans un communiqué publié sur Telegram.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a précisé sur Telegram qu'une fille de 11 ans avait été blessée dans cette attaque, lors de la chute "des débris du drone". Le 25 octobre, un drone russe avait frappé une tour résidentielle également dans le quartier de Solomianskiï, faisant un mort et deux blessés, d'après les services d'urgence. Les villes ukrainiennes, dont Kiev, sont très régulièrement visées par des attaques de drones et de missiles russes depuis le début de l'invasion des forces de Moscou, il y a plus de deux ans et demi.

Un nouveau village capturé par Moscou

De son côté, l'armée russe, qui multiplie les avancées en Ukraine en octobre, a revendiqué la prise d'une localité supplémentaire, Krougliakivka, dans la région de Kharkiv, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine. Le village comptait environ 1 200 habitants avant-guerre, et se trouve à 20 km au sud de Koupiansk, ville de la région de Kharkiv que Moscou tente de conquérir depuis des mois.

Cette zone avait déjà été occupée par la Russie entre février et septembre 2022, au début du conflit à grande échelle, avant que l'Ukraine ne la libère à l'issue d'une offensive surprise. Confrontée à ses avancées russes qui s'accélèrent, Kiev a annoncé mardi une nouvelle mobilisation de 160 000 hommes.