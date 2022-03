Guerre en Ukraine : un village breton se mobilise pour accueillir une famille de réfugiés

Les élus d'Orgères (Ille-et-Vilaine) ont décidé d'accueillir une famille ukrainienne dans un appartement, vide il y a encore quelques jours. La Préfecture avait demandé aux communes de réfléchir à des lieux d'accueil pour les réfugiés. Les habitants ont répondu à l'appel de dons de la municipalité pour meubler le logement, et la famille l'a découvert samedi 19 mars. Il s'agit d'une mère et ses deux enfants qui ont quitté Kiev (Ukraine) sans croire que cette guerre allait durer. Ils ont rejoint la famille de Léna, sa belle-soeur, installée depuis sept ans à Orgères.



"Nous sommes en sécurité ici "

"Je suis très contente de voir toute cette solidarité. Nous sommes en sécurité ici, et mes enfants vont pouvoir revivre une vie à peu près normale", sourit Darina Kostenko, la maman. Les enfants ont appris quelques mots de français. Maxime, l'aîné de 15 ans, a laissé sa jeunesse et ses amis en Ukraine : "J'espère que l'Ukraine va résister. (...) J'espère aussi finir l'école, aller à l'université et construire mon avenir en Ukraine." Darina et sa famille emménageront le week-end prochain. Ils sont en contact quotidien avec le papa, qui ne peut pas quitter le pays. Ils vont demander le statut de protection temporaire à la France.