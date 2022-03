Guerre en Ukraine : un théâtre de Marioupol détruit par un bombardement russe

48 heures avant l’attaque du théâtre de Marioupol (Ukraine), on pouvait voir des lettres devant et à l’arrière du bâtiment. Inscrites au sol, on pouvait lire en russe le mot "enfant", afin de signaler leur présence dans l’édifice à l’ennemi. Mercredi 16 mars, cela n’a pas empêché le bombardement du théâtre qui a été coupé en deux par la frappe. Un millier de personnes se trouvaient au sous-sol à l’abri. Pour le moment, aucun bilan de l’attaque n’est établi.

Vladimir Poutine, un "criminel de guerre" selon Joe Biden

"Mon cœur est brisé par ce que la Russie fait à notre pays", a déclaré Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine. Six jours avant le bombardement, on pouvait voir des images tournées par des civils à l’intérieur du théâtre de Marioupol. A l’intérieur, des enfants, des femmes et des personnes âgées terrées dans la pénombre. Moscou dément formellement les attaques sur le théâtre et accuse les nationalistes ukrainiens. Joe Biden a qualifié le président Poutine de "criminel de guerre". A Marioupol, les civils continuent de fuir la ville assiégée par l’armée russe.