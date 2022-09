Guerre en Ukraine : un soldat russe désabusé trouve refuge en France

Le premier geste de Pavel Filatiev sur le sol français est symbolique : il déchire sa carte militaire et son passeport russe avant de les jeter aux toilettes. “J’aime la Russie et les Russes mais Poutine n’est pas la Russie et les Russe. Poutine va te faire voir”, affirme le désormais ex-soldat russe. Parachutiste et soldat d’élite, Pavel Filatiev est touché au combat et éloigné du front. Il partage son expérience : “On s'entretuait entre Russes et Ukrainiens mais on tuait aussi des civils. Beaucoup de civils.”

“Beaucoup de Russes ne veulent pas de cette guerre"

C’est à l'hôpital que le soldat commence à écrire et a raconté ce qu’il se passe sur le front. Rapidement sous le feu des projecteurs mais sous le joug des menaces, il est exfiltré en France par des lanceurs d’alertes. Son commandement réclame 15 ans de prison à son encontre. De son côté, Pavel Filatiev affirme que : “Beaucoup de Russes ne veulent pas de cette guerre. L'Ukraine est une honte pour notre pays." En plus du droit d’asile, Filatiev demande une protection policière.