Guerre en Ukraine : la chaîne Russia Today suspend un propagandiste russe qui avait appelé à noyer des enfants ukrainiens

Cette sortie d'une violence rare lui a valu d'être suspendu d'antenne, dimanche 24 octobre. Le propagandiste Anton Krassovski avait appelé à tuer des enfants ukrainiens, jeudi, dans son émission "Antonymes" diffusée sur la chaîne YouTube de Russia Today. Son interlocuteur, l'écrivain Sergueï Lukyanenko, évoquait alors le cas des enfants de langue russe, qui considéraient l'Ukraine comme occupée par la Russie. "Ils devraient être noyés dans la rivière Tysyna", a réagi l'animateur. Avant d'ajouter, dans un sourire : "Ou alors, vous les mettez dans des huttes en pin (smerekova) et vous les brûlez."

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v