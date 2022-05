Guerre en Ukraine : un premier soldat russe condamné à la prison à vie pour crime de guerre

Dans le box des accusés, les images montrent le visage juvénile de Vadim Chichimarine, 21 ans, tête baissée. Lundi 23 mai, il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un civil de 62 ans. Selon son avocat, il devrait faire appel. Dans les rues de Kiev (Ukraine), les habitants considèrent que la justice a été rendue. "S'il y a des preuves et une enquête, non, je ne suis pas sûre que ce soit trop tôt", estime une habitante.

Plus de 11 000 crimes de guerre recensés par les autorités

Plus de 11 000 crimes de guerre ont été recensés par les autorités. Selon certaines ONG, ces exactions dépassent le cadre de la justice ukrainienne. "La question est de savoir si le système judiciaire ukrainien est prêt à examiner de tels cas, et je pense qu'il n'est pas prêt", estime une membre d'une ONG. Un autre soldat russe sera jugé par contumace pour un crime similaire, et deux militaires sont aussi jugés depuis le jeudi 19 mai pour des tirs de roquettes sur des infrastructures civiles.