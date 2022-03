Guerre en Ukraine : un podcast quotidien pour suivre le conflit depuis le terrain

Le 24 février dernier, aux toutes premières heures de la matinée, Vladimir Poutine annonce depuis le Kremlin une opération militaire en direction de l’Ukraine voisine. De manière quasi immédiate, les chars russes pénètrent dans les deux républiques séparatistes du Donbass et de Lougansk, mais l’armée russe progresse aussi vers l’ouest et la capitale, Kiev. Ce n’est pas une opération militaire, mais bien la guerre d'Ukraine qui débute. Entraînant son lot de destructions et de morts des deux cotés.

Dès les premières heures de conflit, journalistes et techniciens de Radio France sont sur place pour raconter l’offensive, les premiers morts et aussi les civils qui fuient les combats. Jusqu’à six équipes, partout dans le pays. Kiev, Karkiv, Lviv, sur la route d’Odessa. Dans les pays voisins aussi : Hongrie, Pologne, Roumanie, Moldavie. Et à Moscou bien sûr.





C’est tout ça que ce podcast propose de vous raconter chaque soir. Le récit d’une guerre au jour le jour par nos envoyés spéciaux et nos correspondants, avec aussi les moments d’antenne les plus importants et les plus forts de France Inter, franceinfo et France Culture. Tous les soirs, Grégory Philipps fait le point sur la situation avec ces 10 minutes de podcast consacrées à comprendre depuis le terrain la guerre en Ukraine. Que s’est-il passé ces dernières 24 heures ? Qu’ont vu et entendu nos reporters et correspondants ? Comment agit la communauté internationale ? Le point sur la situation avec des faits, mais aussi des témoignages et le recul nécessaire pour comprendre la guerre, au jour le jour. Un podcast à retrouver sur l’application Radio France.