Guerre en Ukraine : un médecin franco-russe porte secours sur le front

Médecin-anesthésiste franco-russe officiant habituellement à Lille (Nord), Arsène Sabanieev est en Ukraine pour apporter de l’aide à son pays d’origine.

Arsène Sabanieev a 32 ans. Il est franco-ukrainien, et depuis le début de la guerre, il sauve des vies en Ukraine. “Là, on peut mettre jusqu’à six patients allongés, il y a un circuit d’oxygène donc on peut avoir des patients intubés et ventilés”, décrit Arsène, anesthésiste-réanimateur, dans un bus de ville entièrement réaménagé pour transporter des soldats blessés. Médecin anesthésiste à Lille, Arsène a tout quitté pour aider son pays d’origine. A Kiev d'abord, au début de la guerre, puis à Bakhmout, dans le Donbass.

Exposé aux tirs russes

“Il faut faire du tri, prendre des décisions rapidement tout en restant sous le feu constamment. Plusieurs membres du poste médical sont morts pendant les trois semaines où j’y étais.” rappelle le franco-ukrainien avant de souligner qu’il est là pour "faire sa part dans ce conflit.” Ce jour-là, Arsène et son équipe partent récupérer des soldats blessés sur le front afin de les acheminer vers un hôpital, en lieu sûr.