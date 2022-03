Guerre en Ukraine : un marathon diplomatique organisé à Bruxelles entre les Occidentaux

Le sommet de l'OTAN a démarré dans la matinée du jeudi 24 mars, en présence de Joe Biden, avant un G7 et un sommet européen qui se dérouleront dans l'après-midi. "L'objectif de toutes ces rencontres, c'est déjà d'afficher une unité des Occidentaux face à la Russie, mais aussi de montrer les muscles", commente le journaliste Julien Gasparutto, de France Télévisions Bruxelles (Belgique). L'OTAN a prévu de s'accorder sur un renforcement de [ses] positions à l'est de l'Europe, "avec à court terme le déploiement de quatre nouveaux bataillons, puis à plus long terme un renforcement permanent de leurs bases permanentes situées dans la région", poursuit le journaliste.



Livraison de nouvelles armes ?

La réunion devrait également permettre de s'entendre sur la manière de soutenir l'Ukraine, "notamment de livrer de nouvelles armes". À 14 heures, ce sera au tour des membres du G7 de se réunir. Ils évoqueront les nouvelles sanctions à prendre contre la Russie. Plus tard dans l'après-midi, un sommet européen débutera dans le centre de Bruxelles, toujours en présence de Joe Biden. Les Européens se pencheront sur la crise de l'énergie, et devraient se mettre d'accord sur les achats groupés ou les stocks communs de gaz.