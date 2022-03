Guerre en Ukraine : un juge norvégien dirigera l'enquête de l'ONU sur les violations russes

Objectif : que les violations ne soient pas impunies. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a chargé mercredi 30 mars un juge norvégien de diriger l'enquête sur les violations commises par la Russie lors de la guerre en Ukraine. Erik Mose, un ancien juge à la Cour suprême de Norvège et à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a également présidé le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a été nommé président de la commission d'enquête internationale indépendante nouvellement créée.

Deux autres personnalités feront partie de cette commission : Jasminka Dzumhur, médiatrice des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine, et le Colombien Pablo de Greiff, qui a été le principal expert des Nations unies pour la promotion de la vérité, de la justice et des réparations.

"Recueillir et analyser les éléments de preuve"

Les trois enquêteurs seront chargés de "recueillir, rassembler et analyser les éléments de preuve attestant de (...) violations" des droits humains et du droit international humanitaire résultant de l'invasion russe en Ukraine, en vue de futurs procès, et d'identifier les responsables de ces violations "afin qu'ils aient à répondre de leurs actes".

Des milliers de personnes ont été tuées depuis le début de l'invasion le 24 février et plus de quatre millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. La Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye enquête également sur des allégations de crimes de guerre en Ukraine.