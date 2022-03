Guerre en Ukraine : un journaliste américain tué par balles à Irpin

Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, un journaliste étranger a été tué, dimanche 13 mars, à Irpin. Brent Renaud, un Américain de 50 ans, circulait à bord d’un véhicule avec l’un de ses confrères, blessé, et un accompagnateur ukrainien lorsqu’on leur a tiré dessus.

En reportage dans la banlieue ouest de Kiev, Brent Renaud a été tué par balles, dimanche 13 mars, à Irpin. Le véhicule dans lequel le journaliste américain circulait avec un civil et l’un de ses collègues a été visé. L’homme de 50 ans était photographe et réalisateur de documentaires primés. Il a notamment collaboré avec le New York Times jusqu'en 2015.

“Nous avons traversé un point de contrôle puis ils ont commencé à nous tirer dessus”

Le second journaliste visé par les tirs est également américain. Blessé, il a été transporté dans un hôpital de Kiev, où il a témoigné : “Nous allions filmer le départ de réfugiés. Nous avons traversé un point de contrôle puis ils ont commencé à nous tirer dessus.” Brent Renaud est le deuxième journaliste tué lors de ce conflit après la mort d’un reporter ukrainien le 1er mars lorsque la tour de la télévision de Kiev avait été visée par des frappes russes.