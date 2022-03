Guerre en Ukraine : un impact conséquent sur l'agriculture

Premier producteur mondial d'huile de Tournesol, l'Ukraine est en pleine période des semis. Mais la guerre menace tant d'un point de vue de l'économie, avec l'impossibilité d'exporter par la mer Noire, et humainement, car certains agriculteurs sont prêts à aller au front.

C'est l'une des périodes de l'année les plus attendues par ces exploitants agricoles ukrainiens : le début de la saison des semis de tournesol. Sur ces terres argileuses et baignées de soleil, les moissonneuses sont déjà très actives. Nous sommes dans le sud du pays près de la frontière roumaine, dans une région épargnée par les combats. Avant la guerre, l'Ukraine était le premier producteur mondial d'huile de tournesol, mais l'avenir de cette filière s'inscrit désormais en pointillés. La prochaine récolte est menacée. Depuis l'invasion russe les portes de la mer Noire sont bloquées et les ventes stoppées. Mais à très court terme, c'est surtout le manque de carburant qui inquiète.

Prendre les armes

L'autre danger c'est la guerre. Les employés ne sont pas partis combattre. Certains d'entre eux sont tentés d'aller rejoindre le front, d'autres préfèrent rester pour défendre les terres fertiles d'Ukraine. "Nos armes, on s'en sert habituellement pour chasser. Pour l'instant, les envahisseurs russes ne sont pas arrivés jusqu'ici. S'il le faut, on utilisera nos armes pour les repousser", explique Vyacheslav, un agriculteur. Si la guerre épargne cette partie du pays, la récolte de tournesols aura lieu comme d'habitude à la fin de l'été.