Guerre en Ukraine : un hélicoptère s'écrase près de Kiev faisant au moins 18 morts, le ministre de l'Intérieur figure parmi les victimes

Le drame a eu lieu dans la ville de Brovary, dans la banlieue est de la capitale ukrainienne. Denys Monastyrsky se rendait sur le front, a déclaré la présidence ukrainienne.

Tragédie à Brovary. Un hélicoptère s'est écrasé mercredi 18 janvier près d'une école dans cette ville de la banlieue de Kiev tuant au moins 18 personnes, dont le ministre de l'Intérieur Denys Monastyrsky. "Le but de ce vol était d'aller vers l'un des points chauds de notre pays où se déroulent les combats. Le ministre de l'Intérieur s'y rendait", a déclaré le conseiller présidentiel Kirill Timochenko.

Neuf personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère, dont le premier adjoint de Denys Monastyrsky, Ievgueni Ienine, et un autre haut responsable du ministère de l'Intérieur. Les autres victimes sont "des enfants et des employés" de l'école maternelle située près du lieu de l'accident. D'après le gouverneur de la région, "il y a aussi 29 blessés, dont 15 enfants", faisant craindre un bilan encore plus lourd.

Des "circonstances" à éclaircir

Le crash a eu lieu à Brovary, une ville de quelque 100 000 habitants qui touche la banlieue est de Kiev. Selon le gouverneur régional, "les circonstances" de ce crash sont "en cours d'élaboration". L'appareil qui s'est écrasé appartenait au service d'Etat pour les situations d'urgence, qui dépend du ministère de l'Intérieur, selon un porte-parole des forces aériennes ukrainiennes.

Cette tragédie intervient quatre jours après une frappe meurtrière à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Un missile russe a ravagé un immeuble résidentiel, faisant au moins 45 morts dont six enfants dans un des bombardements les plus meurtriers depuis le début de l'invasion russe en février 2022.