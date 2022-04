Guerre en Ukraine : un haut gradé russe suspecté d’avoir participé au massacre de Boutcha

Quelques jours après le massacre et les exactions commises à Boutcha, en Ukraine, le collectif d’activistes ukrainiens, InformNapalm, accuse Azatbek Omurbekov, lieutenant-colonel russe, d’avoir commandé les hommes ayant commis ces actes. En octobre dernier à la télévision russe, ce dernier présentait des équipements militaires. Avant son départ pour l’Ukraine, il était photographié aux côtés d’un prêtre orthodoxe qui venait de bénir son bataillon. Dans cette ville de Boutcha, les corps de 300 personnes, dont certaines auraient été exécutées, ont été retrouvés.

Vers une enquête internationale

Dans les rues de Boutcha, on constate les stigmates du passage de l’armée russe. Des habitants s’inquiètent des mines laissées derrière eux par les Russes. Nikita et sa mère ont vécu 32 jours cachés dans leur appartement, sans eau ni électricité et sous le feu russe. Une enquête internationale devrait s’ouvrir dans un avenir proche sur les faits de guerre qui ont eu lieu dans la ville. L’ONU annonce que c’est la prochaine étape.