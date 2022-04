Guerre en Ukraine : un croiseur russe touché par l'armée ukrainienne en mer Noire

J. Debraux, C. Blondiaux @RevelateursFTV, T. Dorseuil

Jeudi 14 avril, l'armée ukrainienne a annoncé avoir touché un navire amiral de la flotte russe, positionné en mer Noire et stratégique pour l'armée russe.

Le Moskva, un croiseur russe, a été endommagé par l'armée ukrainienne, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 avril. Des tirs de missiles ukrainiens auraient touché le navire militaire russe, selon les autorités ukrainiennes. "Le bateau est en train de brûler et à cause de la mer agitée, on ne sait pas s'il va pouvoir être secouru", explique Oleksei Arestovitch, conseiller du président ukrainien. Le croiseur Moskva est un vaisseau lance-missile de l'armée russe. Il y a quelques jours, il stationnait en mer Noire, près de la Crimée.



Des versions russes et ukrainiennes différentes

Les autorités russes affirment qu'un incendie aurait provoqué l'explosion de munitions dans le bateau, mais pas que celui-ci aurait été touché par les Ukrainiens. "C'était une couverture anti-aérienne contre les attaques d'autres navires", indique Cédric Mas, historien militaire, pour lequel cette perte est importante pour le pays. La Russie indique que les 510 militaires à bord ont été évacués.