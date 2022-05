Guerre en Ukraine : un crime de guerre filmé près de Kiev

La scène se déroule dans une banlieue de Kiev (Ukraine) elle est filmée par une caméra de surveillance d'une concession automobile. Nous sommes le 19 mars dernier, cinq soldats russes pénètrent sur le site. Les mains levées, les propriétaires et le gardien ukrainien viennent à leur rencontre. Les soldats russes fouillent leurs vêtements et discutent calmement. Quelques minutes après, les hommes repartent vers leur poste. C'est alors que deux soldats russes contournent le bâtiment et ouvrent le feu.

Deux civils non armés, tués de dos

Deux civils, fauchés de dos alors qu'ils n'étaient pas armés. L'un des deux blessés parvient à se relever, il s'agit du gardien, de 68 ans, qui réussit à rejoindre le poste de garde, prend son téléphone et prévient un membre de l'armée civile ukrainienne. Lorsque les troupes ukrainiennes arrivent sur place, le gardien est inconscient, mais encore vivant. Il a perdu beaucoup de sang et décédera quelque temps plus tard. Sa fille est anéantie par la violence des images. Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête pour crime de guerre.