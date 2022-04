Guerre en Ukraine : un conflit qui se joue sur le terrain et sur internet

D'un côté la guerre physique, sanglante. De l'autre, la cyberguerre dans l'ombre, sur Internet. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, une partie des offensives se déroule loin du front?, et, jusqu'à présent, les forces de Vladimir Poutine sont tenues en échec. Sur le réseau social crypté Telegram, la IT Army of Ukraine, composée de guerriers du web venus du monde entier, coordonne ses attaques. "L'IT Army, qui a été construite à l'appel du président Volodymyr Zelensky, regrouperait à peu près 260 000 personnes, devant se concentrer uniquement sur certaines cibles", explique Christine Dugoin-Clément, analyste en géopolitique.

Diffuser des images de la guerre

Des Russes qui piétinent, car il y a eu très peu de blocages en occident, face à des Ukrainiens, semble-t-il, mieux préparés et surtout, mieux soutenus. De la part de l'Otan, mais aussi des États-Unis, qui les aident à muscler leurs défenses, mais aussi leurs réponses. Les attaques de l'Ukraine vers la Russie sont protéiformes. "Récupérer par exemple des coordonnées pour que des Ukrainiens appellent des Russes en leur faisant savoir ce qu'il se passait au début du conflit. Ou encore hacker des chaînes de télévision et des plates-formes similaires à Netflix pour diffuser des images de la guerre", précise Christine Dugoin-Clément.