Guerre en Ukraine : “un conflit qui explose aujourd’hui mais qui a commencé en 2014”

Les deux invités, Guillaume Herbaut, photographe et journaliste à l’agence "Vu", et David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, témoignent de leurs expériences en zones de guerre et livrent leur expertise sur le conflit en Ukraine.

Guillaume Herbaut, photographe et journaliste à l’agence “Vu”, revient sur l’un de ses clichés pris en 2014 en Ukraine. “C’est un pont détruit alors que les forces séparatistes se battaient contre les forces ukrainiennes. On se rend compte que c’est un conflit qui explose aujourd’hui mais qui a commencé en 2014”, explique-t-il. “En janvier dernier, quand j’étais dans les tranchées, on ne pouvait pas imaginer cela. C’était extrêmement étrange car c’était encore plus calme que les autres périodes”, confie-t-il.

"Il faut se parler"

David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, livre, lui aussi, son expérience. “Chaque situation a ses spécificités. L’équipe de sécurité à Kiev était très limitée car la vie en Ukraine était plutôt agréable. Nous, à Kaboul (Afghanistan), on était confronté à la menace terroriste tous les jours”, raconte-t-il. “Le canal le plus efficace est de président à président. Il faut se parler même si ce n’est pas de la paix. Il faut négocier car il y a d’autres enjeux”, analyse-t-il.