Guerre en Ukraine : un conflit à distance entre la Russie et les États-Unis

La Russie reproche aux États-Unis de fournir des armes à l'Ukraine, notamment un système de défense anti-aérien très sophistiqué.

Mercredi 21 décembre, le président américain Joe Biden a formulé une promesse lourde de sens : l'assurance d'un soutien sans faille des États-Unis à l'Ukraine. La Russie reproche à Washington de fournir des armes à Kiev, notamment un système de défense anti-aérien très sophistiqué. Une arme que Vladimir Poutine compte bien contourner. "Il existe toujours un antidote", a déclaré le président russe.



Un air de guerre froide

Technologie russe contre technologie américaine, la comparaison fait planer comme un air de guerre froide. Jeudi 22 décembre, alors que Vladimir Poutine a exprimé sa volonté de voir le conflit en Ukraine se terminer le plus tôt possible, le chef de la diplomatie américaine lui a répondu quelques minutes plus tard. Selon lui, la Russie n'a manifesté aucune volonté significative d'y mettre fin.