Guerre en Ukraine : un centre commercial de Kiev ciblé, au moins six personnes sont mortes

À Kiev, de nouvelles frappes attribuées aux Russes ont fait au moins six morts dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 mars.

Une caméra de surveillance montre l'ampleur de l'explosion, suivie d'une série de déflagrations. Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 mars, un centre commercial situé dans le nord-ouest de Kiev (Ukraine) a été ciblé. Toute une partie de l'immeuble de dix étages a été détruite.

Six personnes décédées

La puissance de frappe était telle que des véhicules ont été pulvérisés. Des débris et de la ferraille jonchaient le sol sur des centaines de mètres. C'est la capitale toute entière de l'Ukraine qui a été secouée. Six personnes ont trouvé la mort. Les secouristes et les pompiers s'affairent désormais pour trouver d'autres victimes. Kiev a déjà été frappée par une série d'attaques la semaine passée.