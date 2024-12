Guerre en Ukraine : un appel à un cessez-le-feu et un avertissement après la rencontre de Zelensky et Trump à l’Élysée

Samedi 7 décembre, jour de la réouverture de Notre-Dame, Emmanuel Macron réunissait Donald Trump et Volodymyr Zelensky à l’Élysée. Le lendemain, le président américain a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine.

Une rencontre et une photo historique dont rêvait l’Élysée : la première poignée de main entre le président américain élu et son homologue ukrainien, orchestrée par Emmanuel Macron. Puis, 35 minutes de discussion en anglais sans traduction dans le salon doré.



Aucune communication officielle à la sortie, mais Donald Trump précise sur son réseau social : “Ils ont perdu de façon ridicule 400 000 soldats et bien plus de civils. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations doivent commencer”, explique le futur locataire de la maison Blanche.

Donald Trump veut réduire les aides

Dans une interview diffusée dimanche 8 décembre aux États-Unis, Donald Trump prévient qu’il compte bien réduire l’aide américaine à l’Ukraine. Pour l’heure, il n’y a pas davantage de précision sur la manière dont Donald Trump entend mettre fin au conflit rapidement comme il l’avait promis. Le président ukrainien a peu commenté sa rencontre à l'Élysée. Il met en garde sur la complexité de la situation sur ses réseaux sociaux.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.