Guerre en Ukraine : un ancien conseiller municipal russe expatrié en Serbie

En raison de ses positions anti-guerre, Vladimir Volokhonskii, ex conseiller municipal à Saint-Pétersbourg, a été contraint de quitter la Russie. Aujourd'hui installé à Belgrade, il craint les nationalistes serbes.

Sur les murs de Belgrade (Serbie), les fresques sont souvent sans équivoque. L’effigie de Vladimir Poutine, les graffitis anti-OTAN ou pro russe, dans la guerre que Moscou (Russie) mène en Ukraine, indiquent la position partagée par une majorité de Serbes aujourd'hui. Un pays qu’a pourtant rejoint il y a quelques mois Vladimir Volokhonskii, 48 ans. Comme des milliers d'autres Russes, il pensait y être en sécurité. "Au cours des 10 dernières années, j’ai été politiquement très actif. J'ai participé à plusieurs manifestations contre le régime. J'étais conseiller municipal de la ville, mais en raison de ma position anti-guerre en Ukraine, j'ai été contraint de quitter précipitamment La Russie", explique-t-il.

Fuir les nationalistes serbes

En septembre dernier, à Saint-Pétersbourg, Vladimir Volokhonskii a participé à une manifestation pour dénoncer la guerre en Ukraine. Arrêté, il a été interrogé longuement par la police. Aujourd'hui, il ne regrette rien. Bien au contraire : "Nous, opposants, nous devons organiser ce type de protestations et on va continuer à le faire". Un combat à distance risqué. Aujourd’hui, il vit quelque part, caché, à Belgrade et redoute particulièrement la réaction des nationalistes serbes, pro russe, nombreux à Belgrade et n’hésitant pas à s'afficher.