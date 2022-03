Guerre en Ukraine : trois millions de réfugiés ont fui le pays

Ikaterina, Gala, Maxim, tous sont Ukrainiens. Des millions de visages et la même obsession, fuir l’invasion russe. La majorité des exilés se sont réfugiés en Pologne. Pour ces femmes et ces enfants, le déchirement est immense : "Il faut qu’on retourne à Kharkiv, j’ai tout laissé là-bas. Même mon cœur. On doit y retourner". Eviter la guerre coûte que coûte, au prix parfois d’un long périple. C’est le cas d’Hassan, 11 ans, qui a parcouru 1 000 km seul pour retrouver ses frères et ses sœurs en Slovaquie.

La France prête à recevoir 100 000 ukrainiens

D’autres poursuivent le voyage jusqu’en France. A Antibes (Alpes-Maritimes), c’est sous les applaudissements que les femmes descendent du bus. Elles sont encore choquées d’avoir risqué leur vie : "Dans le bus, on a été bombardés à 20 km de la frontière polonaise". Elles trouvent un peu de répit dans une salle municipale, avant d’être hébergées chez des habitants volontaires. Les autorités françaises ont assuré que le pays pouvait accueillir au moins 100 000 ukrainiens.