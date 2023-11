Guerre en Ukraine : trois choses à retenir du samedi 4 novembre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen. Il a appelé à ne pas oublier la guerre dans son pays.

Temps de lecture : 2 min

L'Ukraine craint d'être oubliée. Alors qu'il recevait à Kiev samedi 4 novembre la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, le président ukrainien Voodymyr Zelensky a déclaré que le conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas "détourne l'attention" de l'invasion de son pays par la Russie. S'exprimant à destination de la communauté internationale, le chef d'Etat a tenu à rassurer ses partenaires occidentaux. Voici trois choses à retenir concernant le conflit en Ukraine pour la journée du 4 novembre.

Ursula Von der Leyen à Kiev pour évoquer l'élargissement de l'Unin européenne

Un an et demi après sa première visite en Ukraine, l'Européenne a effectué un nouveau déplacement dans la capitale du pays afin de discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l'élargissement de l'UE. "Je suis ici pour discuter du chemin d'adhésion de l'Ukraine à l'UE", ainsi que du soutien financier de l'UE "pour reconstruire l'Ukraine en tant que démocratie moderne et prospère", a-t-elle déclaré à son arrivée à la gare de Kiev.

La Commission européenne doit rendre le 8 novembre son rapport sur l'état des progrès réalisés par trois pays candidats (l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie), avant de se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion. Un grand sommet réunira ensuite les Vingt-Sept autour de cette question à Bruxelles mi-décembre.

Volodymyr Zelensky assure que le conflit n'est pas dans "une impasse"

Alors que sa grande contre-offensive contre l'armée russe semble patiner, le président ukrainien a contesté samedi que la guerre entre son pays et la Russie soit dans une "impasse", démentant également toute pression des pays occidentaux pour entamer des négociations avec la Russie.

"Le temps passe et les gens sont fatigués (...) Mais nous ne sommes pas dans une impasse", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse à Kiev. Des propos censés rassurer les partenaires occidentaux de l'Ukraine, dont les Etats-Unis, qui sont de plus en plus divisés sur la question de l'aide militaire à Kiev. Plus tôt cette semaine, un haut-gradé de l'armée ukrainienne avait affirmé que les deux camps se trouvaient pris au piège d'une guerre d'usure et de positions.

L'Ukraine dit avoir frappé un chantier naval en Crimée

Kiev a affirmé samedi avoir frappé le jour-même un chantier naval en Crimée occupée par la Russie, dans le port de Kertch. "Dans la soirée du 4 novembre, les forces armées ukrainiennes ont mené avec succès des frappes contre les infrastructures maritimes et portuaires du chantier naval Zaliv dans la ville temporairement occupée de Kertch", a annoncé l'Etat-major de l'armée ukrainienne.

Si les forces ukrainiennes avancent péniblement sur la ligne de front de l'est et du sud du pays, leurs opérations en mer noire gagnent en intensité et ont connu de nombreux succès ces dernières semaines. Fin septembre, le quartier-général de la marine russe en mer Noire avait été sérieusement endommagé par une frappe attribuée à l'Ukraine.