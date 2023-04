Guerre en Ukraine : toujours vendue en Russe, la marque L'Oréal voit son chiffre d'affaires augmenter de 7% en trois ans

Si la marque française a bien fermé dès mars 2022 ses points de vente en direct, ses produits se vendent presque toujours aussi bien en Russie, selon ses résultats.

L'Oréal reste le leader du marché en Russie malgré la guerre en Ukraine. Le géant français du cosmétique avait annoncé peu après le déclenchement de la guerre qu'il fermait tous ses points de ventes et cessait tous ses investissements publicitaires dans le pays. Si L'Oréal a bien fermé dès mars 2022 la quarantaine de magasins et de corners que le groupe exploitait en direct, ses produits se vendent presque toujours aussi bien en Russie. Et le groupe reste leader du marché.

Selon les résultats 2022 publiés par le groupe, les ventes russes de L'Oréal ont baissé de 6% l'an dernier, mais le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de 7% si on le compare à 2020. Les produits L'Oréal continue à être distribués dans les parfumeries, les grands magasins et la grande distribution en Russie, d'autant plus facilement que l'usine russe du groupe n'a pas fermé. Pour les produits qui ne sont pas fabriqués sur le site de Vorsino, à une centaine de kilomètres au sud de Moscou, les importations arrivent toujours d'Europe pour les produits de moyenne gamme qui ne sont pas frappés par les sanctions.

Quant aux produits haut de gamme, les distributeurs russes trouvent toujours des circuits via la Turquie ou Dubaï pour s'approvisionner. À l'arrivée, même si certains produits manquent, le volume d'activité est sensiblement le même qu'avant la guerre. L'Oréal n'est pas le seul groupe dans le monde du cosmétique à continuer à faire de bonnes affaires en Russie. Certains comme Yves Rocher ont gardé leurs boutiques ouvertes sur place.