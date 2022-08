Guerre en Ukraine : Total accusé de produire du kérosène servant à ravitailler les avions de combat russes

Selon une ONG, TotalEnergies serait impliqué dans la vente de condensat de gaz à Moscou, qui une fois transformé en kérosène, servirait à ravitailler les avions de combat russes en Ukraine. Qu'en est-il vraiment ? "C'est un ravitaillement en kérosène à trois têtes, dans lequel on retrouve l'entreprise française TotalEnergies, son partenaire local Novatek et une troisième entreprise russe qui sert à exploiter le gisement de gaz", explique le journaliste Jean Chamoulaud. Cette troisième entreprise russe appartient à 51% à Novatek et à 49% à TotalEnergies.

42 000 tonnes de carburant auraient été acheminées



Selon l'enquête menée par l'ONG, "42 000 tonnes de carburant ont été acheminées vers des bases militaires russes en cinq mois". Des avions militaires russes auraient décollé depuis ces bases, avant d'aller frapper des cibles ukrainiennes. "Ces tonnes de carburant ont de quoi alimenter 3 400 avions de chasse. Le dernier approvisionnement aurait eu lieu il y a moins d'un mois, le 27 juillet", précise Jean Chamoulaud.