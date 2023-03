Guerre en Ukraine : sur la ligne de front à Bakhmout, les soldats ukrainiens résistent à l'armée russe

La résistance acharnée des Ukrainiens à Bakhmout, dans l'est du pays, a coûté la vie à de nombreux soldats. D'autres militaires, blessés, sont soignés sur la ligne de front par des médecins et des infirmiers volontaires. Reportage.

Sous un déluge de feu, à Bakhmout (Ukraine), les soldats ukrainiens résistent toujours aux Russes. Sur la ligne de front, des médecins et des infirmiers récupèrent les blessés de la bataille. Sur place, ils pratiquent les premiers soins d'urgence, souvent des amputations, avant de rejoindre les hôpitaux de campagne. Il y a encore un an, Andriy était chirurgien esthétique. "J'aime mon pays, c'est donc normal que je reste ici", confie ce médecin volontaire ukrainien, lundi 27 mars.

"Il faut essayer de ne rien ressentir"

Mais le prix à payer est lourd. La résistance acharnée des Ukrainiens à Bakhmout a coûté la vie à de nombreux soldats. Lina, une jeune infirmière de 25 ans, voit des morts tous les jours. "Quand vous perdez un compagnon, la première fois, on se sent vraiment mal. Maintenant, dans la plupart des cas, j'arrive à contrôler mes émotions. Il faut garder la tête froide et essayer de ne rien ressentir", affirme-t-elle. Selon les estimations occidentales, près de 100 000 militaires ukrainiens auraient été tués ou blessés depuis un an.