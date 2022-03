Guerre en Ukraine : sportifs, artistes, politiques… Ils ont choisi d'aller au front pour leur pays

Ils avaient une vie loin des combats, un palmarès et un avenir souvent glorieux. Sportif, artiste, politique... La guerre les a enrôlés et ils sont devenus les nouveaux héros de la bataille d’Ukraine. Les Français l’avaient vu danser "Casse-Noisette" au Théâtre des Champs-Elysées. Désormais, le danseur étoile Oleksii Potiomkin et sa collègue ont pris les armes pour défendre leur pays. Légendes des rings, ils sont maintenant les légendes de la résistance. Il s’agit des deux boxeurs et frères Klitschko, dont l’un est maire de Kiev. Ils se sont également engagés. "Pourquoi devrions-nous fuir ? Qu’est-ce que vous feriez vous si on vous attaquait dans votre maison ? Vous la défendriez", répond Wladimir Klitschko.

Les politiques s’engagent

Le joueur de tennis, Sergiy Stakhovsky, ancien 31ème joueur mondial, en vacances à l’étranger, est rentré au pays pour combattre. Hommes et femmes politiques n’ont pas hésité non plus. L’ancien président ukrainien et une députée de 36 ans entendent bien défendre leur ville. Mais cet engagement n’est pas sans risque. Des joueurs de football ukrainiens, âgés entre 19 et 25 ans, sont morts au front.